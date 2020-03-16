Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину вскоре приедет миллион быстрых тестов на коронавирус из Уханя.

Об этом он сообщил в эфире "Свободы слова" в понедельник, 16 марта.

"Благодаря Джеку Ма и Ярославскому, они профинансировали, у нас будет миллион быстрых тестов. В первую очередь мы хотим передать тесты на передовую, нашим защитникам (на линии фронта - Ред.)", - сказал президент Украины.

Отметим, что Джек Ма - известный китайский бизнесмен, самый богатый человек Азии, является основателем сайта AliExpress. Александр Ярославский - бизнесмен из Харькова.

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