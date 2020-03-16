В Украину на днях приедет миллион тестов, оплаченных основателем AliExpress. Первыми их получат военные
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину вскоре приедет миллион быстрых тестов на коронавирус из Уханя.
Об этом он сообщил в эфире "Свободы слова" в понедельник, 16 марта.
"Благодаря Джеку Ма и Ярославскому, они профинансировали, у нас будет миллион быстрых тестов. В первую очередь мы хотим передать тесты на передовую, нашим защитникам (на линии фронта - Ред.)", - сказал президент Украины.
Отметим, что Джек Ма - известный китайский бизнесмен, самый богатый человек Азии, является основателем сайта AliExpress. Александр Ярославский - бизнесмен из Харькова.
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