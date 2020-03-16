В Одессе изолировали 11 человек из-за возможного заражения коронавирусом.

Об этом стало известно во время заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС, передает УНИАН.

В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городскую клиническую инфекционную больницу самостоятельно обратились люди, которые вернулись из-за границы. Труханов утверждает, что они сами попросили их изолировать.

Как уточнила заместитель директора здравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко, с вечера пятницы по воскресенье в больницу поступили 11 человек. "Они изолированы в боксах", - уточнила она.

У одного из пациентов обнаружили воспаление легких, но анализы для определения возможного инфицирования коронавирусом у них не брали, так как соответствующая лаборатория в субботу-воскресенье не работает (выходные).

Соответствующие анализы у этих 11 человек взяты только сегодня, 16 марта. Исследования проведут в Киеве.

Напомним, в Киеве зафиксированы два случая заражения коронавирусом.

Кроме того, в больнице Черновцов умерла женщина, у которой подозревали коронавирус.