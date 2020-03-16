Сегодня президент Украины принял участие в шоу "Свобода слова" на ICTV. Там он уточнил свою позицию по тем ограничениям, которые анонсировал несколькими часами ранее в своем обращении.

Речь о 10 пунктах, среди которых - остановка метро, междугороднего пассажирского сообщения, тотального закрытия ресторанов, ТРЦ, фитнес-клубов.

Также президент пообещал налоговые каникулы для бизнеса, который сейчас несет убытки, и доплаты пенсионерам, получающим 5 и меньше тысяч гривен.

Ряд заявлений Зе вызвал большой резонанс. На телешоу он ответил на вопросы по транспортному коллапсу и тотальному карантину.

В начале выступления Зеленский рассказал, что "у нас ситуация с коронавирусом хорошая и действительно некритичная".

Он рассказал о случаях в Киеве: оба человека в больнице. "Боремся, делаем все, что можем".

Президент проинформировал, что основатель "Али" Джек Ма профинансировал для Украины покупку миллиона быстрых тестов на коронавирус. Они прибудут уже в субботу, пообещал президент.

На вопрос, как избежать транспортного коллапса, если закроют, к примеру, метро в Киеве, президент ответил, что "метрополитен - это приоритет". В том смысле, что это позволит избежать скопления людей. При этом он уточнил, что будет работать наземный транспорт и такси.

Президент также заявил, что есть какие-то бизнесмены, которые могут организовать индивидуальную доставку работников.

Мэру Харькова Геннадию Кернесу Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение условий карантина. И сказал, что если кто-то умрет, то это будет на совести Кернеса.

Ранее Кернес сообщил, что не хочет закрывать подземку. "Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - заявил Геннадий Кернес.

Зеленский на это ответил: "Я читал, что сказал мэр. Я очень люблю Харьков. Заболевшие, летальные случаи - это будет полностью его ответственность. Но если он будет нарушать закон, а он уже начинает нарушать, это будет уголовная ответственность для него".

Ведущий спросил, на что людям жить во время карантина, когда не будет работы. Зеленский ответил только о пенсионерах, которым могут добавить денег. По тем, кто потеряет работу и доходы и не сможет, к примеру, оплатить аренду жилья, он не прокомментировал.

"Если будет необходимо, мы введем чрезвычайное положение", - пообещал президент и привел в пример Францию, где Макрон запретил гражданам покидать дома на две недели. Но потом учточнил, что пока речь только о двух областях - Черновицкой и Житомирской.

Президент также рассказал, о чем говорил с олигархами сегодня вечером. На встрече были в том числе Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Зеленский заявил, что стране нужны деньги на борьбу с коронавирусом.

"Я говорил с ними очень откровенно. Мы с ними очень долго говорили. Мы делаем отдельный фонд на лекарства и много разных лечебных средств. Нам понадобится 12-13 миллиардов гривен", - сказал Зе.

Кроме того, на обещанную Зеленским тысячу гривен доплаты пенсионерам понадобится еще 10 миллиардов, подсчитал президент. "Речь о тех, чья пенсия пять или меньше тысяч", - уточнил Зе.

Под занавес президент дал советы, как не заболеть. Один из них связан с размножением.

"Мы должны оставаться дома - это будет самый хороший выход из ситуации. Если у вас температура - срочно звоните врачу, мы поможем. Из-за работы у нас иногда нет времени общаться с детьми, бабушками и дедушками. И никто не отметял демографический кризис. Я думаю, пришло время бороться и с ним", - сказал президент.