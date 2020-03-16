Евросоюз в связи с угрозой распространения коронавируса закроет свои внешние границы на 30 дней. Такой режим начнет действовать во вторник.

Об этом сообщает "Интерфакс", цитируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

Лидер Франции объявил о закрытии 16 марта.

"Начиная с полудня завтрашнего дня границы ЕС будут закрыты в течение следующих 30 дней", - сказал президент во время телеобращения к нации.

Он уточнил, что закрыты также будут границы Шенгенской зоны.

Как писала "Страна", о планах властей Евросоюза ограничить въезд в страны шенгенской зоны на 30 дней стало известно сегодня днем.

Мы также сообщали, что до 9 марта Кипр оставался единственной страной Евросоюза, куда не проник коронавирус. Однако первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 были зафиксированы и на острове.