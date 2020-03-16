Макрон объявил о полном закрытии внешних границ Евросоюза минимум на месяц
Евросоюз в связи с угрозой распространения коронавируса закроет свои внешние границы на 30 дней. Такой режим начнет действовать во вторник.
Об этом сообщает "Интерфакс", цитируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.
Лидер Франции объявил о закрытии 16 марта.
"Начиная с полудня завтрашнего дня границы ЕС будут закрыты в течение следующих 30 дней", - сказал президент во время телеобращения к нации.
Он уточнил, что закрыты также будут границы Шенгенской зоны.
Как писала "Страна", о планах властей Евросоюза ограничить въезд в страны шенгенской зоны на 30 дней стало известно сегодня днем.
Мы также сообщали, что до 9 марта Кипр оставался единственной страной Евросоюза, куда не проник коронавирус. Однако первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 были зафиксированы и на острове.