В пятницу, 13 марта, в связи с угрозой распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 министр юстиции подписал приказ, которым на период до 3 апреля 2020 года введен карантин.

Как информирует Юрлига, приказ предусматривает запрет предоставления осужденным и лицам, взятым под стражу, краткосрочных и длительных свиданий с родственниками и другими лицами, кроме защитников и адвокатов (других специалистов в отрасли права).

Об этом сообщил первый заместитель Министра юстиции Евгений Горовец.

Кроме того, учреждения исполнения наказаний, следственные изоляторы, заведения здравоохранения ГУИС будут закрыты для посещения представителями СМИ, объединений граждан, религиозных и благотворительных организаций.

Как сообщалось, из-за коронавирусного карантина Совет судей страны составил разъяснительное письмо. В нем на период карантина устанавливается особый режим работы судов Украины.

Напомним, сегодня стало известно, что в Киеве обнаружены два случая заболевания коронавирусом.

В этой связи президент выступил с заявлением закрыть метрополитен и обратиться за помощью к МВФ.