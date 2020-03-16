Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" прокомментировала предложения президента Украины по борьбе с распространением коронавируса. По мнению политсилы, Владимир Зеленский хочет использовать карантин, чтобы в угоду МВФ разрешить продажу земли.

Заявление опубликовано на сайте "ОПЗЖ".

"По мнению президента Зеленского, парламент при пандемии должен работать не для того, чтобы помочь стране и людям бороться с эпидемией, установить мир на Донбассе или снизить тарифы. Зеленский хочет от Верховной Рады продолжать действия, которые довели страну до кризиса: продолжения псевдореформ, разваливших медицинскую отрасль, промышленность, малый и средний бизнес. Но главной его целью является распродажа украинской земли в интересах МВФ", - заявляют в "Оппоплатформе".

"Президент устроил чехарду с назначением некомпетентного правительства, потом его внезапной отставкой в кризис пандемии и назначением нового, которое мало чем отличается от старого. Таким образом он сам и оба его правительства потеряли время и не подготовили страну к противостоянию эпидемии. Вместо того чтобы вовремя закрыть границы, власть занималась пиаровскими перелетами из Китая, скандалами в Санжарах и одновременно давала заработать "своим" авиаперевозчикам на доставке потенциальных носителей вируса из Италии", - обвинили руководство страны в "ОПЗЖ".

Также в партии напомнили, как из Украины беспрепятственно вывозились маски и средства защиты.

"Сейчас на местах нет ни тестов, ни масок, ни необходимого количества больничных коек – каждый новый заражённый на совести Зе-власти", - отметили в "Оппоплатформе".

Из-за интриг и бездарных экспериментов с правительством профанов Украина оказалась в кабале внешних долгов и полной зависимости от МВФ. Поэтому Украину заставляют продавать землю и разбазаривать стратегические предприятия под видом концессий. Поэтому в кризисе промышленность и государственные финансы, а украинские граждане обложены неподъемными тарифами, налогами и ценами, сказано в заявлении.

Кроме того, страна ни на шаг не приблизилась к миру. Власть усиливает языковую дискриминацию, президент Зеленский подписал антирусскоязычный образовательный закон, придуманный еще при режиме Порошенко. Власть продолжает войну со свободой слова и подавляет права человека.

В связи с изложенным "ОПЗЖ" требует от президента признать провал своего курса и остановиться.

"Украине нужен мир, гражданам нужна защита, экономике – помощь. Именно на это должна быть направлена работа гаранта Конституции и Верховной Рады. Карантин и чрезвычайное положение – это не инструмент борьбы с коронавирусом и тем более не путь для зарабатывания политических дивидендов. Это – лишь способ притормозить распространение эпидемии, чтобы выиграть время. Время, которое необходимо использовать не для запуска распродажи украинских земель и продвижения других губительных для народа инициатив, а чтобы по максимуму сконцентрировать силы и средства для борьбы с вирусом, запустить механизмы дополнительной социальной защиты граждан и поддержки экономики", - говорится в заявлении "Оппоплатформы".

Ранее "Страна" писала, что Зеленский практически уговорил "слуг народа" не отправлять Раду на карантин, чтобы принять закон о рынке земли.

Мы также анализировали, получит ли Украина деньги от МВФ.