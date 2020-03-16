В понедельник, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает в Facebook Министерство охраны здоровья.

В ведомстве заверили, что оба пациента с коронавирусом изолированы и им предоставляется симптоматическое лечение. Один заболевший недавно вернулся из Франции. Каким путем мог заразиться второй, в МОЗ пока не рассказали.

Позже мэр Кличко рассказал о двоих заболевших киевлянах.

Первый: Парень-студент, посещавший женщину, скончавшуюся в Житомирской области, вместе с её внучкой.

Второй: Девушка, вернувшаяся с одного из курортов Франции. Она находится на самоизоляции.

Лица, которые с ними контактировали, проходят обследование у врачей.

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

Как писала "Страна", 13 марта в Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина. Она стала первой жертвой вируса в Украине. У нее заболевание протекало в тяжелой форме.

А сегодня вечером стало известно о смерти в Черновцах женщины, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.