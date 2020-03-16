Генеральным прокурором Украины станет нынешняя и.о. Госбюро расследований Ирина Венедиктова. За нее собирают голосовать "Слуги народа" на заседании Верховной Рады.

Об этом сообщил источник "Страны" во фракции.

Венедиктова - доктор юридических наук, которая до своей политической карьеры работала заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени Каразина. Сама она окончила Харьковский национальный университет внутренних дел, была членом научно-консультативного совета Верховного суда и арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.

В команде Зеленского она еще со времен кампании по выборам президента. Прошла в Раду по спискам "Слуги народа". В декабре 2019 года стала и.о. главы Госбюро расследований. На этом посту продолжила расследование дел, открытых против экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, ранее наши источники называли Венедиктову в числе одной из трех кандидатур на должность генпрокурора Украины.

Также мы писали о том, что Сакварелидзе прокомментировал "Стране" слухи о своем назначении генпрокурором.