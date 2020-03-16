В больнице Черновцов умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
В Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация.
Смерть наступила около 19:00. Уточняется, что смерть наступила в результате хронической патологии, несвязанной с подозреваемым диагнозом. Незадолго до этого у женщины взяли анализы на COVID-19. Результаты ожидаются в ближайшее время.
Фото: facebook.com/cvODA
Если диагноз подтвердится, это будет вторая смерть в Украине пациента, больного COVID-19.
Сейчас в Украине проверяют 10 подозрений на коронавирус.
Напомним, что Минздрав Украины официально включил коронавирус в перечень особо опасных инфекций.
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