В Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация.

Смерть наступила около 19:00. Уточняется, что смерть наступила в результате хронической патологии, несвязанной с подозреваемым диагнозом. Незадолго до этого у женщины взяли анализы на COVID-19. Результаты ожидаются в ближайшее время.

Фото: facebook.com/cvODA

Если диагноз подтвердится, это будет вторая смерть в Украине пациента, больного COVID-19.

Сейчас в Украине проверяют 10 подозрений на коронавирус.

Напомним, что Минздрав Украины официально включил коронавирус в перечень особо опасных инфекций.

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