В Офисе президента Украины проходит заседание фракции "Слуги народа". На собрании Владимир Зеленский практически уговорил депутатов отказаться от идеи отправлять Верховную Раду на карантин. Он просил продолжить работу в обычном режиме, чтобы проголосовать закон о земле.

Об этом передает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на нардепов из фракции.

Как сообщают "слуги народа", с идеей президента многие согласились. Однако есть и другие мнения, поэтому обсуждение еще продолжается.

Между тем на 23:00 Дмитрий Разумков созывает совещание с лидерами фракций. Об этом совещании упомянул в соцсети лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин. Он предполагает, что Зеленский попытается ввести чрезвычайное положение.

Рахманин в Facebook разъяснил, чем чревато введение режима чрезвычайного положения: будут ограничены права и свободы, в том числе на забастовки. Также дополнительные полномочия получают силовики.

По мнению депутата, если власть решается на введение чрезвычайного положения, это значит, что без ущемления прав граждан она не может справиться с какой-то проблемой. Поэтому она должна объяснить, каких именно полномочий и почему ей не хватает.

"Не знаю, насколько введение чрезвычайного положения поможет преодолеть коронавирус, но то, что оно облегчит власти решения политических вопросов - точно", - резюмировал Рахманин.

Однако канал "Политика Страны" считает более вероятным, что на совещании речь не будет идти о ЧП, а спикер предложит изменить утреннее решение Согласительного совета и продолжить пленарную работу, не уходя на карантин.

О том, что "слуги народа" соберутся на совещание у Зеленского, стало известно сегодня около 17 часов.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада ушла на карантин из-за распространения коронавируса до 3 апреля.