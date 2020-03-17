Число заболевших коронавирусом в США приближается к 4 тысячам, на настоящий момент известно о 70 летальных исходах. Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк.

Об этом передает телеканал СNN.

По данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США зарегистрировано 3910 случаев заболевания в 49 штатах и округе Колумбия.

Телеканал отмечает, что 70 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом - в штате Нью-Йорк, за ним следуют штаты Вашингтон и Калифорния.

Напомним, что в Нидерландах закрыли музеи, школы, кафе и не советуют ходить к бабушкам и дедушкам.

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