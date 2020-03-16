Ко второй половине дня 16 марта уже 11 областных центров Украины объявили карантин: Киев, Одесса, Львов, Харьков, Тернополь, Ивано-Франковск, Запорожье, Полтава, Николаев, Житомир и Черновцы.

К вечеру стало известно, что на карантин также ушли еще 8 областных центров: Ровно, Херсон, Луцк, Ужгород, Чернигов, Винница, Черкассы и Хмельницкий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сайты горсоветов.

С 17 марта в этих городах будет разрешена работа только продуктовых магазинов, аптек, банков и АЗС. Власти на время карантина приостанавливают работу кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других культурных, развлекательных и спортивных заведений, заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, рынков, салонов красоты, саун, спортивных клубов и массажных кабинетов.

Также запрещены массовые собрания, митинги, лекции и богослужения в присутствии прихожан.

В некоторых городах сделаны исключения для отдельных объектов. Так, в Тернополе продолжат работу городской рынок и рыночный комплекс "ВИП Маркет" на ул. Шептицкого, поскольку они оснащены системой вентиляции, водоснабжения и отведения.

В Луцке приостановили работу стоматологических кабинетов всех форм собственности, за исключением КП "Луцкая городская клиническая стоматологическая поликлиника".

В Ровно горсовет разрешил работу супермаркетов и гипермаркета "Эпицентр К".

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