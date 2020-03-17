Сейчас, в полночь 17 марта, в Украине вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом, которые прописаны в решении СНБО.

А именно:

на ближайшие две недели закрыто пассажирское сообщение через заграничные пункты пропуска на въезд для иностранных граждан (исключение сделано для таких категорий иностранцев),

прекращено пассажирское авиа- и ж/д-сообщение со всеми странами,

украинцы смогут въезжать и выезжать из страны только на личных авто через такие КПП (полный список).

Украинские власти отметили, что наши граждане смогут прилетать в страну только на тех самолетах, которые организованы специально для эвакуации.

Итого: никаких регулярных перевозок за границу и оттуда с сегодняшнего дня и в ближайшие две недели Украина осуществлять не будет.

В дополнение к этому по решению президента Владимира Зеленского с полуночи сегодняшнего дня запрещено принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и кафе, фитнес-центрам.

Также с этой минуты в Житомирской области, где от коронавируса умерла пожилая женщина, вводится режим ЧС. Такие же меры будут в Черновицкой области, где пока больше всего инфицированных.

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