Изолировались от мира и друг друга. Список ограничений, которые вступили в силу в Украине с этой минуты
Сейчас, в полночь 17 марта, в Украине вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом, которые прописаны в решении СНБО.
А именно:
- на ближайшие две недели закрыто пассажирское сообщение через заграничные пункты пропуска на въезд для иностранных граждан (исключение сделано для таких категорий иностранцев),
- прекращено пассажирское авиа- и ж/д-сообщение со всеми странами,
- украинцы смогут въезжать и выезжать из страны только на личных авто через такие КПП (полный список).
Украинские власти отметили, что наши граждане смогут прилетать в страну только на тех самолетах, которые организованы специально для эвакуации.
Итого: никаких регулярных перевозок за границу и оттуда с сегодняшнего дня и в ближайшие две недели Украина осуществлять не будет.
В дополнение к этому по решению президента Владимира Зеленского с полуночи сегодняшнего дня запрещено принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и кафе, фитнес-центрам.
Также с этой минуты в Житомирской области, где от коронавируса умерла пожилая женщина, вводится режим ЧС. Такие же меры будут в Черновицкой области, где пока больше всего инфицированных.
Интересно и важно:
Как защититься от коронавируса
Как переживают пандемию коронавируса в Европе