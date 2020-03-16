С 17 марта в аэропорт "Борисполь" перестает ходить экспресс "Укрзализныця"
"Укрзализныця" временно прекращает курсирование рельсового автобуса из Киева в международный аэропорт "Борисполь". Движение останавливается в 00:00 часов 17 марта.
Об этом сообщается Facebook компании.
Решение "Укрзализныци" о приостановке курсирования экспресса связано с падением пассажиропотока, которое, в свою очередь, вызвано прекращением авиационного сообщения с другими странами из-за коронавируса.
В компании напомнили, что внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику. Что касается международных железнодорожных грузовых перевозок, что они продолжаются согласно решению правительства.
Ранее "Страна" сообщала, что в ночь с 16 на 17 марта компания приостановит международное железнодорожное пассажирское сообщение.
При этом "Укрзализныця" вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные поезда.