"Укрзализныця" временно прекращает курсирование рельсового автобуса из Киева в международный аэропорт "Борисполь". Движение останавливается в 00:00 часов 17 марта.

Об этом сообщается Facebook компании.

Решение "Укрзализныци" о приостановке курсирования экспресса связано с падением пассажиропотока, которое, в свою очередь, вызвано прекращением авиационного сообщения с другими странами из-за коронавируса.

В компании напомнили, что внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику. Что касается международных железнодорожных грузовых перевозок, что они продолжаются согласно решению правительства.

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь с 16 на 17 марта компания приостановит международное железнодорожное пассажирское сообщение.

При этом "Укрзализныця" вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные поезда.