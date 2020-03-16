Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу на Банковой с представителями крупного бизнеса по проблеме противодействия коронавируса. Речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, масок и дезинфицирующих средств.

Об этом пишет сайт Офиса президента.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На фото, которое выложил ОП, видно, что напротив Зеленского сидят, в частности, олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

"В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств", - сообщает Офис президента о встрече.

В сообщении говорится, что "президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, которые сейчас стоят перед страной".

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизни украинцев», – сказал Зеленский.

ОП пишет, что "бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавирус". "Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать" - резюмируется в сообщении.

Напомним, что Зеленский пообещал "коронавирусную" доплату пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что президент поручил Минфину попросить у МВФ денег для борьбы с коронавирусам.