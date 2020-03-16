Минздрав обновил Перечень особо опасных, опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и носительства возбудителей данных болезней. Перечень дополнен позицией "COVID-19".

Соответствующий приказ министерства № 521 был принят 25 февраля 2020 года, пишет Лига.

Сегодня в Украине закрывают границы для иностранцев. А в полночь прервется любое пассажирское сообщение через международные пункты пропуска. Всего в стране выявлено 5 подтвержденных случаев коронавируса у больных.

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Напомним, что Зеленский попросил отложить все плановые операции в больницах.

Также президент призвал не собираться в группы более 10 человек и запретить в Украине все массовые мероприятия, обряды и церемонии.