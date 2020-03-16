Министерство внутренних Украины предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

О возможных санкциях за нарушение рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сейчас планируется дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 44-3 "Нарушение правил карантина людей". Согласно этой статье, нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", а также решений органов местного самоуправления, влечет наложение следующих штрафов:

на граждан - от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

на должностных лиц - от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом, штрафы могут составлять от 17 до 32 тысяч гривен.

"То есть, административная ответственность может быть установлена за самовольное покидание места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной болезнью COVID-19", - сказал Геращенко.

Замминистра добавил, что в министерстве намерены повысить уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и изложить статью 325 Уголовного кодекса в такой редакции: "Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет".

Ранее "Страна" приводила другие предложения МВД Украины к законопроекту по противодействию распространения коронавируса.

Мы также рассказывали, что свои предложения в законодетельство внесла и специальная межфракционная группа депутатов.