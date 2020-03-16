Правительство Российской Федерации из-за коронавируса закрыло въезд в страну иностранцам. Меры будут действовать с 18 марта (среда) по 1 мая.

Такое решение принял российский Кабмин в понедельник, 16 марта.

Въезд в страну будет разрешен таким категориям иностранцев:

иностранцам с видом на жительство в России,

водителям грузовиков,

дипломатам.

Исключений для граждан каких-либо стран - Украины или Беларуси - не сделано.

Глава правительства Михаил Мушистин отметил, что меры соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер.

Ранее Россия прекратила ж/д-сообщение с некоторыми странами, в том числе с Украиной.

Также сегодня, 16 марта, Владимир Зеленский ввел огласил жесткие меры по борьбе с коронавирусом в Украине.