Координационный совет РФ по борьбе с коронавирусом. По центру - премьер Михаил Мишустин. Фото с сайта правительства

Правительство Российской Федерации из-за коронавируса закрыло въезд в страну иностранцам. Меры будут действовать с 18 марта (среда) по 1 мая. 

Такое решение принял российский Кабмин в понедельник, 16 марта. 

Въезд в страну будет разрешен таким категориям иностранцев:

  • иностранцам с видом на жительство в России,
  • водителям грузовиков,
  • дипломатам. 

Исключений для граждан каких-либо стран - Украины или Беларуси - не сделано. 

Глава правительства Михаил Мушистин отметил, что меры соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер. 

Ранее Россия прекратила ж/д-сообщение с некоторыми странами, в том числе с Украиной

Также сегодня, 16 марта, Владимир Зеленский ввел огласил жесткие меры по борьбе с коронавирусом в Украине.  

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