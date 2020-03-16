Россия закрыла въезд иностранцам до 1 мая
Правительство Российской Федерации из-за коронавируса закрыло въезд в страну иностранцам. Меры будут действовать с 18 марта (среда) по 1 мая.
Такое решение принял российский Кабмин в понедельник, 16 марта.
Въезд в страну будет разрешен таким категориям иностранцев:
- иностранцам с видом на жительство в России,
- водителям грузовиков,
- дипломатам.
Исключений для граждан каких-либо стран - Украины или Беларуси - не сделано.
Глава правительства Михаил Мушистин отметил, что меры соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер.
Ранее Россия прекратила ж/д-сообщение с некоторыми странами, в том числе с Украиной.
Также сегодня, 16 марта, Владимир Зеленский ввел огласил жесткие меры по борьбе с коронавирусом в Украине.