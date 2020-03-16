В связи с введением в Украине ограничительных мер из-за коронавируса Совет судей страны составил разъяснительное письмо. В нем на период карантина устанавливается особый режим работы судов Украины.

Письмо направлено в Верховный, Высший антикорупционный, местные и апелляционные суды. Его основные положения опубликованы в Facebook пресс-службой Совета.

С учетом постановления Кабмина от 11 марта "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса СOVID-19" устанавливается особый режим работы судов, который предполагает:

разъяснение гражданам возможности отсрочки рассмотрения дел в связи с карантином и рассмотрения дел в режиме видеоконференции;

прекращение всех мероприятий, не связанных с процессуальной деятельностью суда и обеспечением деятельности органов судебной власти (круглых столов, семинаров, дней открытых дверей и т.д.);

прекращение личного приема граждан руководством судов;

ограничение допуска на судебные заседания лиц, не являющихся их участниками;

ограничение допуска на судебные заседания и в помещения суда лиц с признаками респираторных заболеваний;

ознакомление участников судебного процесса с материалами судебного дела в дистанционном режиме, через электронную почту;

уменьшение количества судебных заседаний;

по возможности рассмотрение дел без участия сторон, в порядке письменного производства;

самоизоляция судей и работников аппарата судов при малейших признаках заболевания.

Ранее "Страна" сообщала, какие карантинные меры предложил президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам 16 марта.

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