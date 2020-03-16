В понедельник, 16 марта, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 26,7 грн/$1 с 26,205 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,68-26,72 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

На наличном рынке в этот день курс гривни несколько снизился - до 26,58-27,48 грн/$1 (купля-продажа) с 26,02-26,65 грн/$1 в минувшую пятницу вечером.

На "сером" рынке курс гривни ниже - 27,26-27,47 грн/$1. Банки также снизили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, у monobank - 26,91-27,69 грн/$1 (купля и продажа), у ПриватБанка – 26,9-27,75 грн/$1, у Ощадбанка – 26,5-27,5 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 26,5-27,5 грн/$1.

Нацбанк Украины также снизил официальный курс нацвалюты на 17 марта - до 26,5249 грн/$1 с 26,089 грн/$1 на 16 марта.

Кроме того, по данным центробанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 16 марта упал до 26,43 грн/$1 с 26,07 грн/$1 днем ранее.

Также Нацбанк установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 17 марта 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар 16.2094

BYN 1 белорусский рубль 11.2057

USD 1 доллар США 26.5249

EUR 1 евро 29.5249

EGP 1 египетский фунт 1.6841

JPY 10 японских йен 2.514

PLN 1 польский злотый 6.6977

ILS 1 новый израильский шекель 7.0588

RUB 10 российских рублей 3.5356

HUF 100 венгерских форинтов 8.565

GBP 1 фунт стерлингов 32.4877

CZK 1 чешская крона 1.0937

SEK 1 шведская крона 2.7011

CHF 1 швейцарский франк 28.0064

CNY 1 китайский юань женьминьби 3.7768

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 12 марта составил 901,8 млн в долларовом эквиваленте в том числе $798,7 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса заробитчане переведут в Украину на миллиард долларов меньше прошлогоднего.

Также мы сообщали, что экономист сообщил, что может случиться с гривной и ее курсом.