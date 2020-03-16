Власти Нидерландов ввели запрет на проведение мероприятий численностью более 100 человек, также как и Украина закрыли точки общепита и отменили занятия в школах.

Об этом сообщает посольство РФ в Нидерландах со ссылкой на министра медицинского обеспечения Бруно Брёйнса и министра образования Арье Слоба, пишет Интерфакс.

"15 марта министром медицинского обеспечения Нидерландов Б.Брёйнсом и министром образования А.Слобом было объявлено о введении дополнительных мер по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19", - сообщили в посольстве.

В частности, в Нидерландах введен запрет "на проведение любых мероприятий с численностью участников более 100 человек". Закрыты музеи, театры, школы, точки общепита, фитнесклубы. Отменены все спортивные состязания.

В магазины, торгующие марихуаной, выстроились огромные очереди.

Власти страны также призвали самоизолироваться граждан с симптомами острых респираторных вирусных инфекций: "Все находящиеся в Нидерландах с симптомами ОРВИ должны оставаться дома".

Также рекомендовано ограничить "любое общение с родственниками, особенно с пожилыми или с ослабленным здоровьем". Голландцам предложено при возможности перейти на удаленный режим работы.

Все перечисленные ниже меры вводятся до 6 апреля 2020 года.

Напомним, что Швейцария объявила режим ЧС в стране из-за коронавируса.

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