В Нидерландах закрыли музеи, школы, кафе и не советуют ходить к бабушкам и дедушкам
Власти Нидерландов ввели запрет на проведение мероприятий численностью более 100 человек, также как и Украина закрыли точки общепита и отменили занятия в школах.
Об этом сообщает посольство РФ в Нидерландах со ссылкой на министра медицинского обеспечения Бруно Брёйнса и министра образования Арье Слоба, пишет Интерфакс.
"15 марта министром медицинского обеспечения Нидерландов Б.Брёйнсом и министром образования А.Слобом было объявлено о введении дополнительных мер по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19", - сообщили в посольстве.
В частности, в Нидерландах введен запрет "на проведение любых мероприятий с численностью участников более 100 человек". Закрыты музеи, театры, школы, точки общепита, фитнесклубы. Отменены все спортивные состязания.
В магазины, торгующие марихуаной, выстроились огромные очереди.
Власти страны также призвали самоизолироваться граждан с симптомами острых респираторных вирусных инфекций: "Все находящиеся в Нидерландах с симптомами ОРВИ должны оставаться дома".
Также рекомендовано ограничить "любое общение с родственниками, особенно с пожилыми или с ослабленным здоровьем". Голландцам предложено при возможности перейти на удаленный режим работы.
Все перечисленные ниже меры вводятся до 6 апреля 2020 года.
Напомним, что Швейцария объявила режим ЧС в стране из-за коронавируса.
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