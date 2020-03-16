Количество смертельных исходов от коронавируса в Италии за последние сутки выросло на 349. Таким образом, общее число жертв заболевания составило уже 2158.

Об этом сообщил на глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Боррелли также привел статистику выздоровлений на сутки.

"Мы зафиксировали 414 выздоровлений. Это больше, чем вчера: их стало 2749", - сказал чиновник.

В воскресенье было зафиксировано 369 выздоровлений, в субботу - 527.

Количество заражений COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2 470 человек. Всего инфицированы 27 980 жителей. В палатах интенсивной терапии находятся 1 851 человек, на домашнем лечении – 10 197 заболевших.

Наиболее страдающими из-за заражения регионами страны продолжают оставаться Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето. Сама Италия считается одной из самых эпидемиологически неблагоприятных стран в мире.

Как писала "Страна", за минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 368 заболевших.

Мы также рассказывали, что, по словам итальянских властей, Евросоюз отказался помогать стране в борьбе с коронавирусом.