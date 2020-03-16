Первый случай коронавируса зафиксирован в Гренландии. На принадлежащем Дании острове заболел житель города Нуук. Его изолировали, а также отправили на карантин всех контактировавших с ним. Об этом сообщает местный телеканал TV 2 NEWS.

Уточняется, что случай заражения произошел, несмотря на закрытые границы.

Подробной информации о зараженном и его состоянии не раскрывается.

По последним данным, количество погибших из-за коронавируса достигло 6705, общее число случаев заражения составило 174 786, из них выздоровело 77 657 человек.

Напомним, что в Украине по состоянию на 16 марта, зафиксировано 5 лабораторно подтвержденных случаев. Один из них - с летальным исходом.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса Молдова собралась во вторник объявить о введении режима ЧС.

Также мы сообщали, что Зеленский поручил Минфину попросить у МВФ денег для борьбы с коронавирусам.