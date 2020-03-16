Жителям Полтавы и Кременчуга, у которых 13 марта заподозрили коронавирус, провели ПЦР-диагностику. Тесты не выявили признаков заболевания, вызванного COVID-2019.

Всего к 16 марта в регионе на самоизоляции находятся 29 человек: 14 - в Полтаве и 15 - на территории области.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора департамента здравоохранения Полтавской облгосадминистрации Виктора Лысака.

Лысак рассказал, что пациент из Кременчуга сейчас находится в больнице с диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция". Его состояние удовлетворительное. У полтавчанина обнаружен грипп типа B, он лечится в стационаре.

Чиновник также призвал жителей Полтавщины не быть слишком мнительными и не беспокоить медиков без лишней необходимости.

"Я хотел бы попросить всех жителей региона: не нужно без необходимости вызывать бригады скорой помощи. В последние дни участились вызовы, которые не всегда оправданы. Пожалуйста, относитесь с ответственностью, ведь подобные случаи тратят ресурсы экстренной помощи", - сказал Лысак.

По данным ОГА, в области насчитывается 308 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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