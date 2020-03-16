Правительство Молдовы, где зафиксировано 29 случаев коронавируса, предложило парламенту ввести чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, сообщает "Интрефакс-Украина".

"Чрезвычайное положение вводится на всей территории Молдавии сроком на 30 суток", - отмечается в постановлении правительства, направленном депутатам.

Также президент страны Игорь Додон обратился к народу в прямом эфире с предложением ввести чрезвычайное положение.

Ожидается, что чрезвычайное положение будет объявлено уже во вторник. Согласно законодательству, его объявляет парламент по предложению правительства.

В минувшую пятницу правительство Молдовы объявило на территории страны "красный код" - высшую степень опасности в связи с угрозой распространения коронавируса. С понедельника закрыты все торговые центры, рестораны и места общественного питания, промышленные и продовольственные рынки, за исключением продовольственных супермаркетов, аптек и заправочных станций.

С 11 марта в Молдавии прекращены занятия во всех учебных заведениях в связи с угрозой распространения коронавируса. Также запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Это касается концертов, спектаклей, культурных и спортивных мероприятий.

Ранее "Страна" писала о том, что Швейцария объявила режим ЧС в стране из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что Зеленский огласил 10 пунктов по борьбе с коронавирусом.