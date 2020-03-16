о вторник, 17 марта, на большей части Украины ожидается сухая и солнечная погода. Дожди пройдут лишь по северной части страны - Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью наибольшее понижение температуры воздуха ожидается в восточных регионах, где столбики термометра опустятся до отметки -8. В центральных и южных областях - до -6. В западных регионах - до -3 градусов. В Киеве - до -1.

Днем на всей территории Украины вернется плюсовая температура. Теплее всего будет на западе - до +12. на остальной территории страны +6-10 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик заявила, что во вторник в Украине ощутимо потеплеет, но ненадолго.

Также мы сообщали, что в Украине могут ограничить подачу пресной воды из-за аномально теплой зимы.