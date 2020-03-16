В Харькове возле здания горсовета 16 марта образовалась давка из-за бесплатной раздачи медицинских масок. Раздачу организовал адвокат и бывший кандидат в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 2014 года от Блока Петра Порошенко Анатолий Родзинский.

Видео давки опубликованы в соцсетях и на Youtube-канале "Горожане".

На кадрах заметно, что основную часть толпы составляют пожилые женщины.

Видео: Youtube/ Горожане

На другом ролике автор прошелся вдоль здания горсовета, показав внушительную очередь за масками.

Видео: Facebook/ kharkiv1654

Сам Родзинский в своем Facebook объяснил цели акции.

"Сегодня под горсоветом мы проводили акцию. Чтобы привлечь внимание харьковчан и мэра к пандемии коронавируса, мы за свои деньги купили 1000 респираторных масок 3М с фильтром FFP2, чтобы раздать их харьковчанам. Наша цель не раздача масок! Сколько бы мы ни купили, наших денег все равно не хватит на Харьков! Мы пытаемся заставить мэра Харькова и горсовет выделить несколько десятков миллионов из бюджета города, чтобы купить хотя бы 100 тыс. тестов на коронавирус и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для городских больниц, а также 200 тысяч респираторных масок для коммунальных аптек", - написал адвокат.

Он добавил, что не ожидал такого количества людей. Он рассчитывал, что будет 100-200 человек, но пришли больше тысячи.

Как писала "Страна", в Харькове сначала не собирались воодить карантин в учреждениях образования. Однако мэр вынужден был пойти на эту меру под давлением Киева.