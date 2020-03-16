Российское руководство рассматривает вариант полного закрытия границ страны из-за коронавируса. Подробности этих мер стали известны российским СМИ.

Официально известно, что правительство РФ подготовило проект постановления о временном ограничении въезда в страну иностранцев, в том числе граждан Беларуси (граждане этих стран по действующим законам имеют право свободно въезжать и выезжать на территорию государств - Ред.).

В государственных структурах РФ рассказали, что такое объявление может быть сделано в среду, 18 марта, сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Уточняется, что граждане РФ и иностранцы видом на жительство смогут по-прежнему пересекать границу.

Другой источник сообщил СМИ, что исключения будут сделаны и для официальных делегаций. Грузопотока меры тоже не коснутся.

В это же время один из собеседников издания добавил, что проект распоряжения содержит и положения о возможности ограничения выезда граждан России за рубеж.

Ранее Россия прекратила железнодорожное движение с некоторыми странами, в том числе с Украиной.

16 марта президент Украины Зеленский огласил жесткие меры по борьбе с коронавирусом, среди которых закрытие метро, кафе и прочее.