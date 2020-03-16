Швейцария объявила введение режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в стране. Об этом сообщает AFP.

В понедельник, 16 марта, в Швейцарии был подтвержден 841 новый случай коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших внутри страны составило 2200 человек.

14 заразившихся скончались. По данным местных СМИ, все они были пожилыми людьми и имели другие серьезные заболевания.

До введения режима ЧС в Швейцарии уже прибегли к закрытию всех школ, запрету собраний с участием более 100 человек. Также в некоторых регионах была закрыта торговля, работают только аптеки и супермаркеты.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский огласил 10 пунктов по борьбе с коронавирусом.

Также мы сообщали, что Зеленский поручил Минфину попросить у МВФ денег для борьбы с коронавирусам.