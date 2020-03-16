Президент Владимир Зеленский просит Минздрав временно запретить плановые операции и осуществлять только неотложные меры.

Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам касательно противодействия коронавирусу.

"Министерству здравоохранения временно запретить плановые мероприятия и плановые операции", - сказал он.

Президент также просит Минздрав разрешать больницам проводить только срочные и неотложные мероприятия.

Напомним, что Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса. Он заявил, что предложит Кабмину, который соберется сегодня вечером, ряд "непопулярных" шагов. "Страна" подробно написала об этом в своем материале.

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