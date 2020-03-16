Российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия государственной границы.

Правительство Российской Федерации уже подготовило проект постановления о временном ограничении въезда в Россию иностранных граждан. Под ограничения подпадут и жители Белоруси. Об этом сообщает пресс-служба российского Кабмина в понедельник, 16 марта.

Уточняется, что запрет не будет распространяться на дипломатов, членов экипажей самолетов, судов и поездных бригад, а также на иностранцев с разрешением на проживание в РФ.

Дата возможного принятия постановления и сроки его действия не называются.

Ранее сообщалось, что Россия закрыла границу с Беларусью из-за коронавируса.

Также мы писали, что Венгрия закрывает границы и отменяет все массовые мероприятия из-за коронавируса.