Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабинету министров Украины ограничить экспорт продуктов питания из страны по определенному правительством перечню. Об этом он заявил в своем обращении относительно мер противодействия коронавирусу в Украине, сообщается на сайте главы государства.

"Ограничить экспорт продуктов питания, по определенному правительством перечню", - сказал президент.

Напомним, в Украине по состоянию на 16 марта лабораторно подтверждены 5 случаев коронавируса, один из них закончился летальным исходом.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал "коронавирусную" доплату пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что Зеленский призвал не собираться в группы более 10 человек и запретить в Украине все массовые мероприятия, обряды и церемонии.