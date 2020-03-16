Днем в понедельник бывший президент Украины Петр Порошенко неожиданно прибыл в Государственное бюро расследований. Как стало известно "Стране", политика допросили по делу о захвате власти и фальсификациях при назначении главы Кабмина в 2014 году.

О теме допроса нашему изданию сообщил источник в Госбюро расследований.

По словам источника, Порошенко ответил на вопросы следователя "по факту возможного совершения высокопоставленными особами, которые занимают или занимали особенно ответственное положение в госорганах власти Украины, действий, направленных на захват власти и фальсификацию при этом официальных документов при внесении подачи на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Раде". Также в ГБР уточнили, что визит Порошенко был связан только с допросом.

Как сегодня писала "Страна", лидер "Европейской солидарности" прибыл к ГБР на двух иномарках, причем у здания Госбюро были припаркованы автозаки.

Ранее мы рассказывали, что 13 марта Порошенко пропустил очередной допрос в ГБР, так как улетел в Испанию.