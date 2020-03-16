Подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина в понедельник экстрадировали из Болгарии в Украину. Завтра ему будут избирать меру пресечения.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Виктор Трепак, передает "Интерфакс-Украина".

"Да, Александра Левина доставили в Украину и сейчас он на пути в СИЗО. Завтра будем избирать меру пресечения, мы ходатайствуем о взятии под стражу", - сказал он в комментарии агентству в понедельник.

Ранее в понедельник борт, на котором Левин был доставлен из Болгарии в Украину, приземлился в аэропорту Киева.

Также о завершении экстрадиции лица, которое подозревается в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"По запросу Офиса Генерального прокурора об экстрадиции, правоохранительные органы Республики Болгарии 16 марта 2020 года передали украинским правоохранительным органам лицо, которое подозревается в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.

Как отмечается, суд рассмотрит вопрос о применении ранее избранной ему меры пресечения - содержание под стражей.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Левин после совершения преступления покинул территорию Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.

24 января 2020 года подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток.