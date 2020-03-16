Зеленский пообещал "коронавирусную" доплату пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен
Президент Владимир Зеленский заявил, что граждане, которые получают пенсию меньше 5000 гривен должны получить доплату - 1000 гривен.
Об этом он сообщил в обращении к гражданам в связи с коронавирусным карантином.
Также президент поручил Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом по поводу последствий преодоления коронавируса, и ожидает от банков введения кредитных каникул.
Напомним, что Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса. Он заявил, что предложит Кабмину, который соберется сегодня вечером, ряд "непопулярных" шагов. Более подробно читайте в материале "Страны".
Также мы писали о том, что на фоне тотальных запретов Зеленский призвал нардепов поскорее принять земельную реформу.
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