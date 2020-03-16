Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине закрывается работа метро, а в работу наземного транспорта будут вводится существенные ограничения из-за коронавируса.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек - в маршрутных такси и такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - заявил глава государства.

Он также настоятельно рекомендовал всем людям по возможности оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска.

Напомним, Зеленский создал координационный совет для борьбы с коронавирусом. Туда войдет он сам, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков и другие.

Он также призвал запретить междугороднее транспортное сообщение и полностью запретить ж/д поездки и авиаперелеты в Украине.