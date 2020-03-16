Президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и другими партнерами о предоставлении помощи Украине. Эта помощь предназначена для преодоления последствий эпидемии коронавируса.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении 16 марта.

"Министерству финансов - провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса", - отметил Зеленский.

Видео: Facebook/ zelenskiy95

Ранее "Страна" публиковала ключевые тезисы обращения президента Зеленского к гражданам Украины.

Также мы рассказывали, что лидер государства в своем обращении по поводу мер противодействия коронавирусу в Украине призвал с 12 часов дня 18 марта запретить междугороднее транспортное сообщение для пассажиров.