Зеленский призвал не собираться в группы более 10 человек и запретить в Украине все массовые мероприятия, обряды и церемонии
Владимир Зеленский предложил запретить в Украине массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Об этом он заявил в своем обращении относительно предлагаемых им мер противодействия коронавирусу. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни", - заявил президент.
Предложения президента будут рассмотрены в понедельник, 16 марта, вечером на заседании правительства.
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский потребовал полностью запретить ж/д поездки и авиаперелеты в Украине.
Также мы сообщали, что на фоне тотальных запретов Зеленский призвал нардепов поскорее принять земельную реформу.
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