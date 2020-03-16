Владимир Зеленский предложил запретить в Украине массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Об этом он заявил в своем обращении относительно предлагаемых им мер противодействия коронавирусу. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни", - заявил президент.

Предложения президента будут рассмотрены в понедельник, 16 марта, вечером на заседании правительства.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский потребовал полностью запретить ж/д поездки и авиаперелеты в Украине.

Также мы сообщали, что на фоне тотальных запретов Зеленский призвал нардепов поскорее принять земельную реформу.