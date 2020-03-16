Сегодня 16 апреля КГГА приняла решение ограничить работу заведений общественного питания. С завтрашнего дня все столичные рестораны закрыты.

"Страна" опросила киевских рестораторов, как они будут работать в режиме тотального карантина и что будет с их бизнесом.

Андрей Романенко, генеральный директор “Dominos pizza”:

"С завтрашнего дня мы останавливаем обслуживание в пиццериях, и сконцентрируемся только на доставке и возможности забрать заказ самостоятельно. Также мы вводим бесплатную бесконтактную доставку! Ввели повышенную процедуру по отношению к здоровью сотрудников и соблюдение процедур food safety. Конечно, закрытие пиццерий приведет к существенному уменьшению количества сотрудников на каждой пиццерии, так как это почти половина заказов. Австрия, например, выделяет четыре миллиарда евро на поддержку бизнеса, то есть, фонды социального страхования будут компенсировать заработную плату сотрудникам, которые остаются без работы в настоящее время. В свою очередь, мы также ожидаем разумные шаги государства. Надеемся, что принимая решение, государство будет думать стратегически и обеспечит экономическую стабильность в это тяжелое для страны время! То есть наша цель на этот период - обеспечить наших клиентов бесконтактной доставкой за 30 минут, и максимально сохранить нашу команду".

Дмитрий Федотенков, владелец ресторанной сети Tarantino family (Мураками, Хачапури и вино, Маяк, Гавана, Руккола, ресторан Фабиус):

"С завтрашнего дня все наши рестораны работают на вынос. То есть гостей не принимаем, но с удовольствием ходим в гости и приносим еду. Все, что можно - будем доставлять. С доставкой на дом мало, кто заказывает готовые ресторанные блюда, поэтому пицца и суши - самые популярные заказы.

Мы будем делать на этом упор. Внедрим политику лояльности: счастливые часы, скидки, бесплатные доставки. Постараемся охватить максимальное количество людей. Введём блюдо по более низкой цене, но плохо делать не будем. Сделаем вкусно и умеренно по цене. Понимаем, что люди на карантине ужимаются и будут меньше тратить, поэтому снизим стоимость предложения.

Мы осознавали, что такой период наступит, поэтому начали готовиться заранее. И серьезно усилили курьерское направление. 15 ресторанов будут готовить еду. Увеличим количество курьеров, будем мотивировать наших официантов временно сменить сферу деятельности. Пока что 3000 людей придётся отправить в отпуск.

Завтра я тоже пойду курьером работать. Помните как ваш главред (Игорь Гужва - Ред.) газету "Вести" на улице раздавал? А завтра я буду развозить пиццу. Чувствую себя хорошо, маска есть".

Ирина Кушнирская, управляющая ресторанами "Чичико" и "Чанг":

"У нас два ресторана в которых работает 190 человек. На период карантина мы закрываем наши заведения и переводим их в режим карантина. Также это касается всех сотрудников. Персонал будет находится на карантине за свой счет. Сейчас у нас стоит задача сохранить бизнес, не образовать большие долги. Мы надеемся на совместное взаимопонимание с коллективом.

Сейчас мы в полном объеме выдали всем сотрудникам зарплату за последний месяц. Провели летучки, на которой объяснили, что они также должны перейти в режим разумных трат и не покупать новые телефон. Сейчас всем нужно соблюсти карантин и тратить только на продукты питания.

Мы не будем переводить рестораны в режим работы "доставка еды на дом", считаем это нецелесообразным. Сейчас трудно посчитать прямые убытки от карантина.

На данный момент еще неизвестно, что будет с налогообложением, примет ли государство законопроекты, связанные с послабление уплаты налогов или полной отмены, чтобы все смогли выжить за период карантина. Продукты, которые закупили ранее раздали сотрудникам. Поставки, которые должны были быть отменили. Также нужно понимать, что если 3 апреля закончится карантин, то с какой скоростью мы вернемся в обычный режим работы. Сейчас многие столкнуться с недостатком финансов и потерей рабочих мест, что повлияет их финансовую возможность ходить в рестораны.

Для многих этот карантин может поставить под угрозу существование бизнеса как такового, если владельцы не смогут найти понимания с тем, кто сдает помещение в аренду и персоналом. Мы должны сесть за круглый стол и договориться так как не зарабатывают все".

Мария Банько, маркетинг-директор в "Семья ресторанов Димы Борисова":

"Выполняя рекомендации МОЗ и предписания городских властей мы закрываем все рестораны Семьи. Не может быть никаких сомнений и компромиссов, когда речь идет о безопасности людей.

В полноценном режиме будет работать доставка роллов, салатов, боулов и горячих блюд.

Для сотрудников, задействованных в организации доставки, разработаны строгие правила, касающиеся безопасности и гигиены.

Что произойдет с командой? Это один из самых болезненных и сложных вопросов. Компания делает все возможное, чтобы максимально сохранить команду – например, задействовать для организации доставки блюд, а для менеджмента обеспечить частично оплачиваемый отпуск.

Увы, предполагаемые объёмы продаж от доставки не смогут обеспечить для нас возможность сохранить зарплаты для абсолютно всех сотрудников компании на время карантина.

Обещать это значит, попытаться сейчас проявить лояльность, а потом оказаться один на один с долговыми обязательствами, которые компания не сможет выполнить. Рестораны работают по финансовой модели, которая не предполагаем огромного резервного фонды. Мы всегда честно и в срок выплачиваем зарплаты, но сейчас просто не будет того операционного дохода, который бы позволил это сделать. Часть команды придется отправить в отпуск, конечно, выплатив зарплату за все отработанные смены.

Наступают сложные времена. Пока еще мы не можем оценить убытки, но, скорее всего, они будут значимыми. В данный момент судьба всей индустрии зависит от того, насколько слаженно и честно мы будем работать, как будем реагировать на вызовы. По примеру стран Европы, которые столкнулись с подобной ситуацией, мы призываем органы государственной сласти рассмотреть возможность введения налоговых каникул для ресторанного бизнеса.

Просим с пониманием отнестись к ситуации всех арендодателей. И это касается не только наших партнеров. Это касается всех. На уплату аренды обычно идет 10-15% выручки ресторана. Закрытый ресторан не может выполнять обязательства по этим платежам. Очень важно, чтобы на то время, пока заведения будут находится "в анабиозе", арендодатели вошли в их положение и не начали за спиной отдавать помещения другим компаниям. В то же время, мы надеемся, что на рынке не будет компаний, этика которых позволит им такие помещения принимать. Мы все в одной лодке. Иначе по принципу домину "посыплется" вся индустрия.

Мы, например, на время карантина освобождаем наших франчайзи от уплаты роялти и стараемся наиболее экологичным образом "разрулить" сложившуюся ситуацию.

Если карантин продлится обещанные три недели и за это время будет решен вопрос, связанный с распространением эпидемии, тогда, оптимизировав процессы, большая часть компаний сможет в течение полугода-года восстановиться. Если карантин затянется на несколько месяцев, а пандемия не сбавит оборотов, грядет серьёзный экономический кризис, который коснется не только HoReCa".

Олеся Остафиева, совладелица ведьма-бар “Лыса гора”: “Сотрудники в нашем баре в основном – молодые люди, которые зависят от зарплаты, потому что им нужно оплачивать аренду квартиры. У меня несколько заведений и ситуации разные: в одном заведении хозяин сказал, чтобы мы не переживали он аннулирует аренду, второй хозяин сказал 50 на 50, а третий сказал, что его не интересует карантин, мы должны заплатить. Мы отправляем своих сотрудников в оплачиваемый отпуск до конца марта. Сейчас считаем, сколько можем заплатить каждому. С каждым будем разговаривать индивидуально. Может, кому-то выплатим больше, как часть будущих зарплат”.

Администратор кафе сети "Львовские круассаны":

С завтрашнего дня и до 3 апреля работать не будут. При нас сотрудники протирали столы антисептиком. Для пользования клиентов на стойке тоже стоит антисептик.

"На Позняках и на Дворце спорта у нас будут работать кафе, но для поситетелей они закроются. То есть если вы придёте и захотите зайти внутрь, вас никто не пустит. Можно будет сделать заказ по телефону и просто прийти забрать, еду будем готовить только на вынос. Это пока в порядке эксперимента.

Пару дней мы поработаем так, посмотрим, как пойдут дела. Если не будет спроса, придётся и эти две точки закрыть. Возможно, наши круассаны можно будет заказать через службы доставки вроде "Glovo", но руководство пока ещё решает этот вопрос. В любом случае, за время карантина у нас будут огромные убытки, причём не только в Киеве, а по всей стране. У нас больше 100 точек по всей Украине. Во Львове уже ни одно наше заведение не работает ещё со вчерашнего дня.

Клиенты сегодня весь день возмущаются, что мы будем закрыты. Говорят, это все на конец света похоже. Мы тоже не рады этому, кому охота без работы сидеть. Зато кто конкретно заработает за это время, так это курьеры "Glovo". У них точно работы прибавится", - рассказал "Стране" Вячеслав, сотрудник одного из кафе сети "Львовские круассаны".