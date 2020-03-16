Президент Украины Владимир Зеленский призывает ввести чрезвычайное положение в Черновицкой и Житомирской областях, остановить весь метрополитен в Украине и транспортное сообщение между городами.

Также глава государства анонсировал внеочередное заседание правительства, которое состоится сегодня вечером.

Он призывал Кабмин с 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, развлечений.

Напомним, Житомир вместе с Киевом и Черновцами закрыли на жесткий карантин. В Радомышле 13 марта от коронавируса скончалась пенсионерка. Еще Covid-19 подозревают у нескольких людей. Ситуация с коронавирусом в Радомышле находится под полным контролем, а людей, которые контактировали с погибшей уже изолировали.

В КГГА сообщили, что междугородние маршрутки будут курсировать по желанию, а закроют только ТРЦ и рынки.