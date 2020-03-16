Зеленский призвал ввести чрезвычайное положение в Черновицкой и Житомирской области
Президент Украины Владимир Зеленский призывает ввести чрезвычайное положение в Черновицкой и Житомирской областях, остановить весь метрополитен в Украине и транспортное сообщение между городами.
Также глава государства анонсировал внеочередное заседание правительства, которое состоится сегодня вечером.
Он призывал Кабмин с 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, развлечений.
Напомним, Житомир вместе с Киевом и Черновцами закрыли на жесткий карантин. В Радомышле 13 марта от коронавируса скончалась пенсионерка. Еще Covid-19 подозревают у нескольких людей. Ситуация с коронавирусом в Радомышле находится под полным контролем, а людей, которые контактировали с погибшей уже изолировали.
В КГГА сообщили, что междугородние маршрутки будут курсировать по желанию, а закроют только ТРЦ и рынки.