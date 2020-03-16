Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украина" продлил контракт с главой корпорации Андреем Коболевым. Сотрудничество продлено на 4 года.

Соответствующее решение было принято на заседании Набсовета в понедельник, 16 марта, передают "Украинские новости".

"Продлить срок полномочий и срок действия контракта главы правления Компании Коболева А.В. на четыре года, при условии, что глава правления обеспечит выполнение всех решений наблюдательного сонета согласно требованиям его контракта", – говорится в выдержке, направленной НАК в адрес Кабинета Министров.

Фото: ukranews.com

Действующий годовой контракт с главой НАК Коболевым завершается 22 марта.

Ранее сообщалось, что руководство НАК может быть заменено на совершенно нового человека. Даже называлось имя советника Владимира Зеленского Игоря Новикова. Однако сам названный претендент категорически опроверг возможность возглавить НАК.

"Мне никаких предложений не поступало. На данный момент планов переходить в НАК или другую компанию у меня нет. Думаю, слухи связаны с моей публичной точкой зрения по ряду вопросов о деятельности НАК", - заявил Новиков агентству в начале марта. В январе Новиков упрекал НАК в высоких ценах на газ для населения.

Вопросу смены руководства "Нафтогаза" добавил остроты проблема премий. В январе президент Владимир Зеленский просил тогдашнего премьера Алексея Гончарука не допустить выплату премии в 29 млн долларов руководству "Нафтогаза" за полученные от "Газпрома" в конце декабря 2,9 млрд долларов.

Гончарук просил набсовет пересмотреть этот вопрос. В Кабмине считали, что "Газпром" выполнил решение суда добровольно, благодаря "высшему политическому руководству Украины" и международными переговорам. В ответ исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что будет требовать премию в суде. Информации о том, что ответил Набсовет на просьбу правительства, пока нет.

Напомним, что "Нафтогаз" в 2019 году выплатил премию в $45 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена. В свою очередь, ряд источников, симпатизирующих руководству "Нафтогаза" сообщали, что вопрос о смене Коболева – это требования российской стороны в переговорах о прекращении войны на Донбассе и пролонгации газового контракта.