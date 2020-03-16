Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса. Он заявил, что предложит Кабмину, который соберется сегодня вечером, ряд "непопулярных" шагов.

"Мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизни и здоровья украинцев", - сказал Зеленский.

Меры действительно жесткие. Приводим их полный перечень.

Первое. С 00 часов 01 минуты 17 марта 2020 запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг.

Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом.

То есть опыт 12 городов, уже закрывшихся на карантин, президент предлагает распространить на всю страну.

Второе. Министерству инфраструктуры - с 12 часов дня 18 марта 2020 запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов.

Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек - в маршрутных такси и такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Третье. Министерству финансов - провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Четвертое. В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений.

Кроме этого, граждане, получающие пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.

Пятое. В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно - в Черновицкой и Житомирской - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года.

Шестое. Министерству здравоохранения - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры.

Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

Разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпочты" для пожилых людей.

Седьмое. Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обрядами и церемониями.

"Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни", - сказал президент.

Восьмое. Ограничить экспорт продуктов питания - по определенному правительством перечню.

Девятое. Министерствам, председателям ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий - обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазином, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний.

А также всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта.

Десятое. Работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы.

"Особенно важна работа сейчас Верховной Рады Украины. По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо.

Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины", - сказал президент.

То есть речь идет главным образом о законе по продаже земли (именно его окончательное принятие ожидалось на этой неделе), который вызывает массовые протесты по всей стране - да и в стенах Рады тоже. Но именно этот закон требует принять МВФ как условие для предоставление кредита. И именно нежелание принимать этот закон многими депутатами (в том числе и из "Слуги народа") было одной из реальных причин того, почему нардепы решили уйти на карантин до 3 апреля.

Сегодня в 19-30 Зеленский собирает фракцию в Офисе президента. Видимо, попытается убедить депутатов продолжить работу и принять закон о земле, а не уходить на карантин.

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