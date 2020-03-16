Президент Владимир Зеленский, который потребовал ввести беспрецедентные меры по защите от коронавируса, заявил о необходимости принятия земельной реформы Радой.

По его словам, изменение планы Работы Верховной рады недопустимо. "Сейчас, в ситуации мирового пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельный, трудовой реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины", - сказал президент.

Президент призвал с 0 часов 17 марта закрыть по всей стране рестораны, фитнес-клубы и торгово-развлекательные центры.

В Украине на данный момент обработано 79 подозрений на коронавирус, пять из них позитивные.

"Страна" следит за пандемией коронавируса 16 марта. Материал обновляется.

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