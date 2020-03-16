Сегодня, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением к Министерству инфраструктуры запретить на время карантина железнодорожное и авиасообщение в Украине.

Запрет могут ввести с 12:00 18 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что запрет будет касаться также наземного транспорта, междугородних маршрутов и работы метро. Зеленский рекомендовал с 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом.

Напомним, в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус. Пять из них, к сожалению, положительные. 64 - не подтвердились. Еще 10 исследуют в лаборатории.

Как сообщала "Страна", из-за коронавируса заробитчане переведут в Украину на миллиард долларов меньше прошлогоднего.