Зеленский призвал закрыть все рестораны, ТРЦ и спортзалы по всей Украине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал с полуночи 17 марта закрыть по всей стране рестораны, фитнес-клубы и торгово-развлекательные центры.
Напомним, первым в Украине на карантин закрылся Львов. По словам мэра, решение будет принято позже, однако готовиться нужно уже сейчас. Позже такое же решение приняли в Одессе и Тернополе. За ними о карантине заявили власти Николаева, Полтавы, Запорожья, Ивано-Франковска и Киева. Во всех перечисленных городах будут работать только аптеки, продуктовые магазины и заправки. Ограничения должны вступить в силу с завтрашнего дня.
Как сообщалось, украинцам не будут отключать газ и электричество за долги во время карантина. Также мы писали, что Украинцев продолжат женить, несмотря на карантин.