Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по поводу мер противодействия коронавирусу в Украине призвал с 12 часов дня 18 марта запретить междугороднее транспортное сообщение для пассажиров.

"Министерству инфраструктуры - с 12 часов дня 18 марта 2020 запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов", - озвучил президент одно из своих предложений, которые сегодня вечером будут рассмотрены на заседании правительства.

Напомним, по стостоянию на утро 16 марта в Украине было зафиксировано 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Один из них имел летальный исход.

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