Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине из-за коронавируса должны закрыться метрополитены всех городов c 12:00 18 марта.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

"Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта 2020 года приостановить работу метрополитенов городов", - заявил президент.

В пределах города, по его словам, разрешается перевозка в такси и маршрутных такси до 10 человек и в троллейбусах/трамваях до 20 человек.

Видео: t.me

Напомним, что Зеленский создал координационный совет для борьбы с коронавирусом, куда войдет он сам, Шмыгаль, Аваков и другие.

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