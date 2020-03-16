Народные депутаты от фракции "Слуга народа" соберутся на вечернее заседание. При этом оно пройдет в здании Офиса президента Украины.

Как передает Telegram-канал "Политика Страны", встреча запланирована на 19:30.

"В 19.30 все-таки состоится заседание фракции "Слуги народа". Об этом нам сообщили депутаты из фракции, которым пришло соответствующее уведомление. Причем место выбрано необычное - Офис президента", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 марта в Киеве прошел Согласительный совет Рады. Главы парламентских Комитетов и лидеры фракций решали, как организовать работу парламента в условиях полного карантина из-за пандемии коронавируса и карантина в столице. Также на нем решили, что завтра, 17 марта, рассмотрят в Раде два законопроекта: по борьбе с коронавирусом и для изменения графика работы Рады.

До этого "Страна" писала, что Верховная Рада ушла на карантин из-за распространения коронавируса до 3 апреля. Пленарных заседаний до этого не будет.