В понедельник, 16 марта, основные американские фондовые индексы потеряли 10% на торгах в США. Нью-Йоркская биржа на 15 минут приостановила торги вскоре после открытия из-за того, что падение индекса S&P 500 составило 8,14%. Об этом пишет РБК.

После повторного запуска торгов, индексы продолжили падение. Dow Jones снижался на 12,07% до 20387,1 пункта, S&P 500 потерял 11,4%, снизившись до 2401,57 пункта, NASDAQ Composite снизился на 11,7% до 6956,88 пункта.

Согласно регламенту, если индекс S&P 500 падает на 7% от цены закрытия предыдущего дня, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже останавливают на 15 минут. Если после этого перерыва падение продолжается и индекс упадет на 13% до 15:25 по нью-йоркскому времени, биржа приостановит торги еще раз на 15 минут. После 15:25 допускается падение индекса на 20%, после чего торги автоматически останавливаются до конца дня.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) сократила процентные ставки практически до нуля, возобновила скупку облигаций и задействовала другие меры по поддержке финансовых рынков. О смягчении денежно-кредитной политики также сообщили Центральные банки Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Второе экстренное снижение процентных ставок ФРС за две недели только усилило панику среди инвесторов, обеспокоенных тем, что пандемия коронавируса парализует цепочки поставок продукции и негативно повлияет на финансовое состояние компаний.

Ранее "Страна" писала о том, что экономист сообщил, что может случиться с гривной и ее курсом и заявил, что доллар по 35 станет легкой прогулкой.

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