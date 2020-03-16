Глава Островсковского сельского совета Иван Дидак пытался ввести карантин из-за коронавируса Covid-19, но его решение не поддержали местные жители. Специально для этого он опубликовал пост в Facebook, а потом заявил, что его страницу взломали.

Как передает Zaxid.net, чиновник утверждает, что никакого распоряжения от него не было.

"Из-за угрозы коронавируса, издал распоряжение о запрете въезда и выезда с территории Островской сельского совета! Вместе не допустим коварную инфекцию в наше прекрасное и процветающее село. Слава Украине! Смерть заразе", - говорилось в посте.

Однако в комментариях к посту виден ряд негативных сообщений от местных жителей. А во время общения с журналистами чиновник не сдерживался и заявил, что это сделал "один де*ил".

"Какой-то при*урок написал? Что вы читаете... Нет никакого распоряжения. Вы имеете ум в голове, не имеете?! Один де*ил что-то там написал", - сказал он.

Скриншот: facebook.com/Дидак Іван Григорович

Напомним, первым о закрытии города на карантин сообщил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, решение будет принято позже, однако готовиться нужно уже сейчас. Позже тенденцию подержала Одесса и Тернополь.

Вслед за ними о карантине заявили власти Николаева, Полтавы, Запорожья, Ивано-Франковска и Киева. Во всех этих городах будут работать лишь аптеки, продуктовые магазины и заправки. Там ограничения вступят в силу 17 марта.